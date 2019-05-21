13:03 | Теннис — WTA

Кудерметова обыграла Дьяченко на старте турнира в Нюрнберге

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Россиянка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Виталию Дьяченко в первом круге турнира WTA в Нюрнберге – 6:4, 6:7 (4:7), 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

В следующем раунде 22-летняя Кудерметова встретится с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) – Яна Чепелова (Словакия).

Нюрнберг (Германия)

Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) – Виталия Дьяченко (Россия) – 6:4, 6:7 (4:7), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/nurnberger/2019/

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