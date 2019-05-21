Кудерметова обыграла Дьяченко на старте турнира в Нюрнберге

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Виталию Дьяченко в первом круге турнира WTA в Нюрнберге – 6:4, 6:7 (4:7), 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.
В следующем раунде 22-летняя Кудерметова встретится с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) – Яна Чепелова (Словакия).
Нюрнберг (Германия)
Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) – Виталия Дьяченко (Россия) – 6:4, 6:7 (4:7), 6:2
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