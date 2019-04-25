Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила представительницу Венгрии Тимею Бабош в матче второго круга турнира WTA в Стамбуле - 6:0, 7:6(7:4). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

В следующем матче Кудерметова сыграет против еще одной россиянки Маргариты Гаспарян.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, Q) - Тимеа Бабош (Венгрия, LL) - 6:0, 7:6(7:4)

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