Кудерметова обыграла американку Паркс в первом круге турнира в Сеуле
Российская теннисистка Полина Кудерметова обыграл американку Алисию Паркс в первом круге турнира в Сеуле. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.
В следующем круге Кудерметова сыграет с Катинкой фон Дайхманн (Лихтенштейн).
Турнир WTA Hana Bank Korea Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Полина Кудерметова (Россия) — Алисия Паркс (США, 6) — 3:6, 6:1, 6:0. Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн).
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