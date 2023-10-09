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Сегодня, 10:23

Кудерметова обыграла американку Паркс в первом круге турнира в Сеуле

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Полина Кудерметова обыграл американку Алисию Паркс в первом круге турнира в Сеуле. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

В следующем круге Кудерметова сыграет с Катинкой фон Дайхманн (Лихтенштейн).

Турнир WTA Hana Bank Korea Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Полина Кудерметова (Россия) — Алисия Паркс (США, 6) — 3:6, 6:1, 6:0. Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн).

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