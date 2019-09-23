Кудерметова обыграла Александрову на турнире в Ухане

Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Ухане, обыграв соотечественницу Екатерину Александрову со счетом 5:7, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

За выход в третий круг Кудерметова поборется со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Екатерина Александрова (Россия) — 5:7, 6:3, 6:2

Си Сувэй (Тайвань) — Каролин Возняцки (Дания, 13) — 6:7 (2:7), 6:1, 6:2

Ребекка Петерсон (Швеция, LL) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2 отказ 2-го игрока