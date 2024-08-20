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Сегодня, 03:58

Кудерметова не смогла пройти во второй круг турнира в Монтеррее

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге турнира в Монтеррее уступила аргентинке Марии Лурдес Карле со счетом 6:1, 5:7, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 55 минут. На счету 27-летней россиянки 4 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге Карле встретится с победительницей матча Хлоэ Паке (Франция) — Лулу Сун (Новая Зеландия).

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Карле (Аргентина) — Вероника Кудерметова (Россия, 8) — 1:6, 7:5, 6:4

Вероника Кудерметова
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