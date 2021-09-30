Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пройти в четвертьфинал турнира WTA в Чикаго.

В третьем круге она проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 6:7 (4:7), 5:7. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

В следующем туре Рыбакина встретится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 3) — Тереза Мартинцова (Чехия).

Чикаго (США)

Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, 12) — 7:6 (7:4), 7:5