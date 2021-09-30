Кудерметова не смогла пройти в четвертьфинал турнира WTA в Чикаго
20:46
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пройти в четвертьфинал турнира WTA в Чикаго.
В третьем круге она проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 6:7 (4:7), 5:7. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.
В следующем туре Рыбакина встретится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 3) — Тереза Мартинцова (Чехия).
Чикаго (США)
Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, 12) — 7:6 (7:4), 7:5
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