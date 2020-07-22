Кудерметова не считает предателями легкоатлетов, которые хотят сменить гражданство

Теннисистка Вероника Кудерметова поделилась мнением о проблеме допинга в России и о санкциях со стороны ВАДА. Ранее некоторые легкоатлеты заявили, что могут поменять спортивное гражданство.

— Не хотелось бы в это углубляться, — цитирует теннисистку официальный сайт ТРК «Новый век». — Что-то не так скажешь, могут неправильно понять. Лично на мне это никак не сказывается, поскольку нас регулярно проверяют на допинг. Конечно, тем же легкоатлетам очень тяжело. Им нельзя на чемпионатах мира выступать. Олимпийские игры пропускали. Они четыре года готовились к этому старту и тут бац. Мне кажется, это несправедливо, когда наказывают всех подряд, даже чистых спортсменов. Пойманных на допинге, конечно, нужно отстранять. А если ты чистый спортсмен, то почему должен страдать из-за ошибок каких-то других людей.

— Многие спортсмены задумываются, а некоторые даже сменили гражданство особенно в легкой атлетике? Можно их называть предателями или нет?

— Я бы не назвала этих спортсменов предателями. Ты живешь этим видом спорта, а тебя не допускают до соревнований из-за ошибок других людей. И если они переходят выступать за другую страну, чтобы выступать на соревнованиях, то это, я считаю, правильное решение. Спортсмены исполняют свою мечту, соревнования — их жизнь. Я не считаю это предательством. Также, как в ситуации, когда теннисист меняет гражданство, если в другой стране его начинают финансировать и помогать. Почему нет, если ты в своей стране никому не нужен.?