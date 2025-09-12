Кудерметова не пожала руку теннисистке из Андорры после поражения на турнире в Гвадалахаре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге турнира в Гвадалахаре уступила Виктории Хименес-Касинцевой из Андорры (4:6, 2:6).

После матча Кудерметова не пожала руку сопернице. 28-летняя россиянка пожала руку судье на вышке и покинула корт. Во время игры Хименес-Касинцева громко реагировала на победные розыгрыши, даже те, которые завершались ошибками Кудерметовой.

В третьем круге Хименес-Косинцева встретится с американкой Ивой Йович.