Кудерметова на турнире в Ухане одержала волевую победу над 7-й сеяной Бенчич

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в Ухане (Китай). Она обыграла швейцарку Белинду Бенчич, которая была посеяна под седьмым номером — 2:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 11 минут. На счету победительницы 11 эйсов, у ее соперницы — 4.

В 1/8 финала Кудерметова встретится с хорваткой Петрой Мартич.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 7) — 2:6, 6:3, 6:4