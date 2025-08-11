Кудерметова вышла во второй круг парного турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс в первом круге турнира в Цинциннати обыграли румынок Жаклин Кристьян и Елену-Габриэлу Русе.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 12:10. На счету победительниц 6 эйсов, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Кудерметова и Мертенс встретятся с чешкой Барборой Крейчиковой и Еленой Остапенко из Латвии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

