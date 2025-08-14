Кудерметова в паре с Мертенс потерпели поражение во втором круге турнира в Цинциннати

Россиянка Вероника Кудерметова в парке с бельгийкой Элисе Мертенс проиграли Барборе Крейчиковой из Чехии и Елене Остапенко из Латвии во втором круге турнира в Цинциннати в парном разряде — 3:6, 6:1, 5:10.

Матч длился 1 час 23 минуты.

В третьем круге Остапенко и Крейчикова сыграют против китаянки Го Ханьюй и россиянки Александры Пановой, которые победили американку Азиа Мухаммед и голландку Деми Схурс — 6:1, 3:6, 10:7.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды, 5) — 6:1, 3:6, 10:7

Барбора Крейчикова/Елена Остапенко (Чехия/Латвия, WC) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — 6:3, 1:6, 10:5