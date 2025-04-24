Кудерметова и Мертенс одержали победу в первом круге парного турнира в Мадриде
Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли во второй круг парного турнира в Мадриде.
В первом раунде спортсменки победили японку Мию Като и представительницу Индонезии Алдилу Сутджиади — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 14 минут.
За выход в четвертьфинал Кудерметова и Мертенс поборются с победительницами пары Чань Хаочин/Джулиана Олмос (Тайвань/Мексика) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 2).
Днем ранее Вероника обыграла свою родную сестру Полину Кудерметову (6:2, 6:2) на старте турнира в Мадриде в одиночном разряде.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия) — 6:3, 6:3