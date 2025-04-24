Кудерметова и Мертенс одержали победу в первом круге парного турнира в Мадриде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли во второй круг парного турнира в Мадриде.

В первом раунде спортсменки победили японку Мию Като и представительницу Индонезии Алдилу Сутджиади — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 14 минут.

За выход в четвертьфинал Кудерметова и Мертенс поборются с победительницами пары Чань Хаочин/Джулиана Олмос (Тайвань/Мексика) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 2).

Днем ранее Вероника обыграла свою родную сестру Полину Кудерметову (6:2, 6:2) на старте турнира в Мадриде в одиночном разряде.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия) — 6:3, 6:3