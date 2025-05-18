Кудерметова и Мертенс проиграли в финале парного турнира в Риме
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс не смогли взять титул в парном разряде на «тысячнике» в Риме.
В финале они проиграли итальянской паре Сара Эррани и Ясмин Паолини — 4:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 46 минут. В первом и втором сетах Кудерметова и Мертенс вели со счетом 4:0.
Для Паолини это второй титул в Риме в 2025 году. 17 мая 29-летняя теннисистка стала чемпионкой в одиночном разряде.
Эррани и Паолини завоевали седьмой совместный титул и второй в этом сезоне.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 3) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — 6:4, 7:5
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