Кудерметова и Мертенс проиграли в финале парного турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс не смогли взять титул в парном разряде на «тысячнике» в Риме.

В финале они проиграли итальянской паре Сара Эррани и Ясмин Паолини — 4:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 46 минут. В первом и втором сетах Кудерметова и Мертенс вели со счетом 4:0.

Для Паолини это второй титул в Риме в 2025 году. 17 мая 29-летняя теннисистка стала чемпионкой в одиночном разряде.

Эррани и Паолини завоевали седьмой совместный титул и второй в этом сезоне.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 3) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — 6:4, 7:5