Кудерметова проиграла украинке Костюк в третьем круге турнира в Мадриде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Марте Костюк из Украины в третьем круге турнира в Мадриде — 0:6, 6:4, 4:6.
Матч длился 2 часа 37 минут. Кудерметова за игру сделала 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Костюк — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Костюк в четвертом круге встретится с победителем матча София Кенин — Анастасия Потапова.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Марта Костюк (Украина, 24) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:0, 4:6, 6:4
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