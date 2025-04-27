Кудерметова проиграла украинке Костюк в третьем круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Марте Костюк из Украины в третьем круге турнира в Мадриде — 0:6, 6:4, 4:6.

Матч длился 2 часа 37 минут. Кудерметова за игру сделала 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Костюк — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Костюк в четвертом круге встретится с победителем матча София Кенин — Анастасия Потапова.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Марта Костюк (Украина, 24) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:0, 4:6, 6:4