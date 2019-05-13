Кудерметова и Звонарева вышли во второй раунд турнира в Риме в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и Вера Звонарева прошли во второй раунд турнира в Риме в парном разряде. В матче первого круга они обыграли дуэт Мария Хосе Мартинес Санчес/Сара Соррибес Тормо (Испания) - 7:5, 7:6(7:5). Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 151 788 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Вера Звонарева (Россия) - Мария Хосе Мартинес Санчес/Сара Соррибес Тормо (Испания) - 7:5, 7:6(7:5)