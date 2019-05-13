Кудерметова и Звонарева вышли во второй раунд турнира в Риме в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и Вера Звонарева прошли во второй раунд турнира в Риме в парном разряде. В матче первого круга они обыграли дуэт Мария Хосе Мартинес Санчес/Сара Соррибес Тормо (Испания) - 7:5, 7:6(7:5). Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 151 788 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Вера Звонарева (Россия) - Мария Хосе Мартинес Санчес/Сара Соррибес Тормо (Испания) - 7:5, 7:6(7:5)
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