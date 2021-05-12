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Кудерметова и Звонарева вышли в третий круг турнира в Риме

15:02
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA в Риме (Италия).

Во втором круге россиянка обыграла француженку Каролин Гарсию — 6:4, 6:4. В третьем круге Кудерметова встретится с Эшли Барти, которая во втором круге победила Ярославу Шведову из Казахстана.

В параллельном матче другая представительница России Вера Звонарева обыграла Петру Квитову из Чехии — 6:4, 3:6, 6:4. В следующем круге Звонарева сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция, WC) — 6:4, 6:4

Вера Звонарева (Россия) — Петра Квитова (Чехия, 11) — 6:4, 3:6, 6:4

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