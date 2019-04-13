Кудерметова и Воскобоева вышли в финал турнира в Лугано в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Галиной Воскобоевой из Казахстана вышли в финал турнира в швейцарском Лугано.

В полуфинале они обыграли дуэт Белинда Бенчич/Виктория Кузьмова (Швейцария/Словакия) – 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

В финале Кудерметова/Воскобоева сыграют с румынской парой Сорана Кирстя/Андреа Миту.

Лугано (Швейцария)

Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова/Галина Воскобоева (Россия/Казахстан, 1) – Белинда Бенчич/Виктория Кузьмова (Швейцария/Словакия, 4) – 6:3, 7:6 (7:5)