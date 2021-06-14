Кудерметова и Вондроушова вышли во второй круг парного турнира в Берлине
17:07
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и чешка Маркета Вондроушова пробились во второй раунд турнира WTA в Берлине (Германия) в парном разряде.
В первом раунде они обыграли пару — Анна-Лена Фридзам/Мэнди Минелла (Германия/Люксембург) — 7:5, 6:3. Матч продолжался один час и шесть минут.
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Маркета Вондроушова (Россия/Чехия) — Анна-Лена Фридзам/Мэнди Минелла (Германия/Люксембург) — 7:5, 6:3
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю