Кудерметова и Вондроушова вышли во второй круг парного турнира в Берлине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и чешка Маркета Вондроушова пробились во второй раунд турнира WTA в Берлине (Германия) в парном разряде.

В первом раунде они обыграли пару — Анна-Лена Фридзам/Мэнди Минелла (Германия/Люксембург) — 7:5, 6:3. Матч продолжался один час и шесть минут.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Маркета Вондроушова (Россия/Чехия) — Анна-Лена Фридзам/Мэнди Минелла (Германия/Люксембург) — 7:5, 6:3