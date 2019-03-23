23:36 23 марта | Теннис — WTA

Кудерметова и Схурс победили Павлюченкову и Севастову в Майами

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Россиянка Вероника Кудерметова и голландка Деми Схурс вышли во второй круг турнира в Майами в парном разряде. В первом круге дуэт обыграл соотечественницу Кудерметовой Анастасию Павлюченкову и латвийку Анастасию Севастову.

Майами (США) 

Турнир WTA Miami Open presented by Itau 

Призовой фонд 8 359 455 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг 

Вероника Кудерметова/Деми Схурс (Россия/Голландия) - Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/miami/2019/12/

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