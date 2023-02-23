Кудерметова и Самсонова вышли в полуфинал парного турнира в Дубае

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в четвертьфинале турнира в Дубае обыграла канадку Лейлу Фернандес и американку Бетани Маттек-Сэндз.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершился со счетом 7:5, 7:5. На счету россиянок один эйс и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В полуфинале Кудерметова и Самсонова встретятся с победительницей матча Ян Чжаосюань/Вера Звонарева (Китай/Россия) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Лейла Фернандес/Бетани Маттек-Сэндз (Канада/США) — 7:5, 7:5