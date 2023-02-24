Кудерметова и Самсонова вышли в финал парного разряда на турнире в Дубае
Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова нанесли поражение Людмиле Киченок из Украины и Елене Остапенко из Латвии в полуфинале парных соревнований в Дубае?.
Встреча закончилась победой российской пары в двух сетах — 7:5, 6:2. Матч продлилась 1 час 26 минут.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 2) — 7:5, 6:2
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