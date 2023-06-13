Кудерметова и Самсонова проиграли в первом круге турнира в Хертогенбосе в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова проиграли Лекси Стивенс и Еве Веддер из Нидерландов в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) в парном разряде — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 8:10.

Встреча продлилась 1 час 59 минут. Кудерметова и Самсонова сделали 6 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 6. На счету Стивенс и Веддер 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк пойнт.

В следующем круге Стивенс и Веддер сыграют с победительницами матча Виктория Грунчакова/Тереза Михаликова (Словакия) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Лекси Стивенс/Ева Веддер (Нидерланды, WC) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия, 4) — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 10:8