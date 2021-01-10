Кудерметова и Потапова не смогли выйти в полуфинал турнира в Абу-Даби

Россиянки Вероника Кудерметова и Аестасия Потапова не смогли выйти в полуфинал парного разряда турнира в Абу-Даби. В четвертьфинале они уступили тандему из Бразилии.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Хэйли Картер/Луиза Стефани (США/Бразилия, 8) — Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова (Россия) — 4:6, 6:4, 10:4