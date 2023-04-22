Кудерметова и Потапова не смогли выйти в финал парного турнира в Штутгарте
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова не смогли выйти в финал парного турнира в Штутгарте.
В полуфинале девушки проиграли американке Николь Меличар и мексиканке Джулиане Олмос со счетом 4:6, 6:7 (2:7).
В финале Меличар и Олмос сыграют с Дезайри Кравчук и Деми Схурс (США/Нидерланды).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 780 637 долларов
Закрытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Николь Меличар/Джулиана Олмос (США/Мексика, 3) — Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 7:6 (7:2)
Новости