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Сегодня, 14:57

Кудерметова и Павлюченкова вышли в финал парного турнира в Риме

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова вышли в финал парного женского турнира WTA в Риме (Италия).

В полуфинале россиянки в трех сетах обыграли американку Дезайри Кравчук и нидерландку Деми Схурс — 1:6, 7:6 (8:6), 10:7.

В финале Павлюченкова и Кудерметова сыграют с победителем матча Люси Градецка/Саня Мирза (Чехия/Индия, 6) — Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 2).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 3) — 1:6, 7:6 (8:6), 10:7

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Вероника Кудерметова
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