Кудерметова и Павлюченкова вышли в финал парного турнира в Риме
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова вышли в финал парного женского турнира WTA в Риме (Италия).
В полуфинале россиянки в трех сетах обыграли американку Дезайри Кравчук и нидерландку Деми Схурс — 1:6, 7:6 (8:6), 10:7.
В финале Павлюченкова и Кудерметова сыграют с победителем матча Люси Градецка/Саня Мирза (Чехия/Индия, 6) — Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 2).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 3) — 1:6, 7:6 (8:6), 10:7
Новости