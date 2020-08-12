Кудерметова и Павлюченкова пробились во второй раунд турнира в Праге в парном разряде

На турнире WTA в Праге (Чехия) стартовали соревнования в парном разряде.

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова вышли во второй раунд. В первом круге они победили дуэт Симона Халеп/Барбора Стрыцова (Румыния/Чехия) — 6:3, 3:6, 10:8.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Prague Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Симона Халеп/Барбора Стрыцова (Румыния/Чехия) — 6:3, 3:6, 10:8