Кудерметова и Павлюченкова пробились во второй раунд турнира в Праге в парном разряде
15:59
На турнире WTA в Праге (Чехия) стартовали соревнования в парном разряде.
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова вышли во второй раунд. В первом круге они победили дуэт Симона Халеп/Барбора Стрыцова (Румыния/Чехия) — 6:3, 3:6, 10:8.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Prague Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Симона Халеп/Барбора Стрыцова (Румыния/Чехия) — 6:3, 3:6, 10:8
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