Кудерметова и Остапенко - в полуфинале турнира в Дохе

Россиянка Вероника Кудерметова и латвийка Елена Остапенко вышли в полуфинал турнира в Дохе в парном разряде. Дуэт обыграл Ракель Атаво и Катарину Среботник в двух сетах.
В полуфинале соперницами Кудерметовой и Остапенко станут тайваньки Чань Хаочин и Чань Латиша.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2019
Призовой фонд 851 031 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова/Елена Остапенко (Россия/Латвия) - Ракель Атаво/Катарина Среботник (США/Словения) - 6:4, 6:2
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