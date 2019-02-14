Кудерметова и Остапенко - в полуфинале турнира в Дохе

Россиянка Вероника Кудерметова и латвийка Елена Остапенко вышли в полуфинал турнира в Дохе в парном разряде. Дуэт обыграл Ракель Атаво и Катарину Среботник в двух сетах.

В полуфинале соперницами Кудерметовой и Остапенко станут тайваньки Чань Хаочин и Чань Латиша.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2019

Призовой фонд 851 031 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Елена Остапенко (Россия/Латвия) - Ракель Атаво/Катарина Среботник (США/Словения) - 6:4, 6:2