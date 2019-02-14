20:12 | Теннис — WTA

Кудерметова и Остапенко - в полуфинале турнира в Дохе

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Россиянка Вероника Кудерметова и латвийка Елена Остапенко вышли в полуфинал турнира в Дохе в парном разряде. Дуэт обыграл Ракель Атаво и Катарину Среботник в двух сетах.

В полуфинале соперницами Кудерметовой и Остапенко станут тайваньки Чань Хаочин и Чань Латиша.

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2019 

Призовой фонд 851 031 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Четвертьфинал 

Вероника Кудерметова/Елена Остапенко (Россия/Латвия) - Ракель Атаво/Катарина Среботник (США/Словения) - 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2019/12/

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