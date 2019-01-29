Кудерметова и Лапко вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Белоруссии Вера Лапко вышли во второй круг турнира WTA в парном разряде в Санкт-Петербурге. В матче первого раунда они переиграли американку Ракель Атаво и представительницу Словении Катарину Среботник – 7:6(11:9), 7:6(7:1). Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

В следующем матче Кудерметова и Лапко сыграют с победительницами матча Кирстен Флипкенс/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - Паула Каня/Яна Сизикова (Польша/Россия).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Вера Лапко (Россия/Белоруссия) – Ракель Атаво/Катарина Среботник (США/Словения, 1) – 7:6(11:9), 7:6(7:1)