Кудерметова и Лапко вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Белоруссии Вера Лапко вышли во второй круг турнира WTA в парном разряде в Санкт-Петербурге. В матче первого раунда они переиграли американку Ракель Атаво и представительницу Словении Катарину Среботник – 7:6(11:9), 7:6(7:1). Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
В следующем матче Кудерметова и Лапко сыграют с победительницами матча Кирстен Флипкенс/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - Паула Каня/Яна Сизикова (Польша/Россия).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Вера Лапко (Россия/Белоруссия) – Ракель Атаво/Катарина Среботник (США/Словения, 1) – 7:6(11:9), 7:6(7:1)
Дополнительная информация
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2019/12/