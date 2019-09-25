Кудерметова и Инин вышли в третий круг турнира в Ухане из-за отказа соперниц от матча
08:44
Россиянка Вероника Кудерметова вместе с китаянкой Дуань Инин вышла в третий круг турнира в Ухане. Их соперницы по второму кругу румынки Симона Халеп и Ралука Олару отказались от участия в матче.
В 1/4 финала турнира россиянка и китаянка сыграют против пары Надежда Киченок/Эбигэйл Спирз (Украина/США).
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Дуань Инин/Вероника Кудерметова (Китай/Россия, 8) — Симона Халеп/Ралука Олару (Румыния) — 0:0 отказ 2-й пары