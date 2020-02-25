Кудерметова и Инин проиграли во втором раунде парного турнира в Дохе
23:20
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с китаянкой Дуань Инин проиграла во втором раунде турнира WTA в Дохе (Катар). Их обыграл дуэт Николь Меличар/Сюй Ифань (США/Китай) — 6:4, 1:6, 10:5.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Николь Меличар/Сюй Ифань (США/Китай, 5) — Дуань Инин/Вероника Кудерметова (Китай/Россия) — 6:4, 1:6, 10:5
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