Кудерметова и Инин проиграли во втором раунде парного турнира в Дохе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с китаянкой Дуань Инин проиграла во втором раунде турнира WTA в Дохе (Катар). Их обыграл дуэт Николь Меличар/Сюй Ифань (США/Китай) — 6:4, 1:6, 10:5.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Николь Меличар/Сюй Ифань (США/Китай, 5) — Дуань Инин/Вероника Кудерметова (Китай/Россия) — 6:4, 1:6, 10:5