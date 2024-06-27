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Сегодня, 17:17

Кудерметова и Хаочин вышли в полуфинал парного турнира в Бад-Хомбурге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с представительницей Тайваня Чань Хаочин вышла в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге.

В 1/4 финала девушки обыграли японку Сюко Аояма и Александру Крунич из Сербии со счетом 6:0, 6:3.

За выход в финал Кудерметова и Хаочин поспорят с победительницами матча Анна Данилина/Сюй Ифань (Казахстан/Китай) — Оливия Николлс/Диан Парри (Великобритания/Франция).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия) — 6:0, 6:3

Теннис
Вероника Кудерметова
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