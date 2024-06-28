Кудерметова и Хаочин вышли в финал парного турнира в Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин стали финалистками турнира в Бад-Хомбурге в парном разряде.
В полуфинальном матче спортсменки за 1 час 17 минут победили Анну Данилину из Казахстана и китаянку Сюй Ифань со счетом 6:3, 6:2.
Соперницами Кудерметовой и Хаочин в финале турнира станут американка Николь Меличар и австралийка Эллен Перес.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Полуфинал
Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — Анна Данилина/Сюй Ифань (Казахстан/Китай) — 6:3, 6:2
Новости