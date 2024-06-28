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Сегодня, 21:16

Кудерметова и Хаочин вышли в финал парного турнира в Бад-Хомбурге

Алина Савинова
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин стали финалистками турнира в Бад-Хомбурге в парном разряде.

В полуфинальном матче спортсменки за 1 час 17 минут победили Анну Данилину из Казахстана и китаянку Сюй Ифань со счетом 6:3, 6:2.

Соперницами Кудерметовой и Хаочин в финале турнира станут американка Николь Меличар и австралийка Эллен Перес.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Полуфинал

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — Анна Данилина/Сюй Ифань (Казахстан/Китай) — 6:3, 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
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