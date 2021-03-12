Кудерметова и Бабош не смогли выйти в финал турнира в Дубае в парном разряде
14:42
Россиянка Вероника Кудерметова в паре с представительницей Венгрии Тимеа Бабош не смогли выйти в финал теннисного турнира в Дубае. В полуфинале в двух сетах они уступили паре из Китая.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) — Тимеа Бабош/Вероника Кудерметова (Венгрия/Россия, 5) — 6:3, 7:5
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