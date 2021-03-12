Кудерметова и Бабош не смогли выйти в финал турнира в Дубае в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова в паре с представительницей Венгрии Тимеа Бабош не смогли выйти в финал теннисного турнира в Дубае. В полуфинале в двух сетах они уступили паре из Китая.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) — Тимеа Бабош/Вероника Кудерметова (Венгрия/Россия, 5) — 6:3, 7:5