Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:16

Кудерметова и Хаочин проиграли Эррани и Паолини в финале парного турнира в Пекине

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вероника Кудерметова и Чань Хаочин.
Фото Reuters

Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин проиграли в финале парного турнира в Пекине.

В матче за титул теннисистки уступили итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини в двух сетах — 4:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 30 минут.

Кудерметова и Хаочин реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов. Эррани и Паолини — 7 из 15.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 5) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — 6:4, 6:4

Теннис
Вероника Кудерметова
Сара Эррани
Ясмин Паолини
Читайте также
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
От слухов про переход в Азербайджан - к работе тренером. Сначала Косторная говорила "нет", а потом Плющенко сделал заявление
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
Трусова подстриглась под каре
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Евгений Бюрюков — новый спортивный директор «Металлурга»
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Неожиданное поражение «Салавата»
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости