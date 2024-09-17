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Кудерметова вышла в четвертьфинал парного турнира в Сеуле

Руслан Минаев
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Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хао Чин вышли в четвертьфинал парного турнира в Сеуле.

Теннисистки в двух сетах матча первого круга победили дуэт Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 19 минут.

Соперницами Кудерметовой и Хао Чин станут победительницы встречи Марта Костюк (Украина)/Габриэла Русе (Румыния) — Виктория Томова (Болгария)/Макото Ниномия (Япония).

Теннис
Вероника Кудерметова
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