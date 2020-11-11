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Кудерметова разгромила Хаас на турнире в Линце

19:43
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова уверенно победила австрийку Барбару Хаас (6:0, 6:0) в первом раунде турнира WTA в Линце (Австрия).

Матч продолжался 54 минуты. В следующем раунде россиянка сыграет с голландкой Аранчей Рус.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 202 250 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 5) — Барбара Хаас (Австрия, WC) — 6:0, 6:0

Осеан Доден (Франция, Q) — Жиль Тайхманн (Швейцария, 7) — 1:6, 6:4, 6:2

Второй круг

Барбора Крейчикова (Чехия) — Грит Миннен (Бельгия) — 5:7, 7:6 (9:7), 6:4

Александра Соснович (Белоруссия) — Яна Фетт (Хорватия, Q) — 3:6, 6:1, 6:3

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