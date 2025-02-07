Крюгер победила Носкову и вышла в финал турнира в Абу-Даби
Американка Эшлин Крюгер стала финалисткой турнира в Абу-Даби.
51-я ракетка мира в полуфинале обыграла чешку Линду Носкову в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Матч длился 1 час 43 минуты.
За трофей Крюгер сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Белинда Бенчич (Швейцария, WC).
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Эшлин Крюгер (США) — Линда Носкова (Чехия) — 7:6 (7:2), 6:4
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