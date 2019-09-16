Кристина Плишкова прошла во второй круг турнира в Сеуле

Чешская теннисистка Кристина Плишкова вышла во второй круг турнира в Сеуле, обыграв кореянку Чхве Чи Хи — 6:1, 6:4.

Также победы в матчах первого круга турнира одержали россиянки Маргарина Гаспарян и Екатерина Александрова.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Плишкова (Чехия) — Чхве Чи Хи (Корея, WC) — 6:1, 6:4