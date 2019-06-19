Кристина Плишкова обыграла Каролину Плишкову в Бирмингеме

Чешская теннисистка Кристина Плишкова одержала победу в матче со своей сестрой-близнецом Каролиной Плишковой (6:2, 3:6, 7:6 (9:7)) во втором раунде турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания). Матч продолжался один час и 57 минут.

В 1/4 финала соперницей Кристины Плишковой станет еще одна чешка Барбора Стрыцова.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Classic

Призовой фонд 941 163 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Плишкова (Чехия, Q) - Каролина Плишкова (Чехия, 3, WC) - 6:2, 3:6, 7:6 (9:7)