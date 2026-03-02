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2 марта, 05:32

Букша выиграла у Фрех в финале турнира в Мериде

Павел Лопатко

Испанская теннисистка Кристина Букша победила польку Магдалену Фрех в финальном матче турнира в Мериде — 6:1, 4:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. 28-летняя Букша (63-й номер мирового рейтинга) сделала 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-поинтов. На счету ее 28-летней соперницы (57-я ракетка мира) 1 эйс, 6 двойных ошибок и 4 из 6 реализованных брейк-поинтов.

Этот титул стал для Букши первым в одиночном разряде.

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Кристина Букша (Испания) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:1, 4:6, 6:4

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Теннис
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