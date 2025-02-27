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27 февраля 2025, 06:44

Бадоса обыграла Кристьян и вышла в четвертьфинал турнира в Мериде

Сергей Разин
корреспондент

Испанская теннисистка Паула Бадоса во втором круге турнира в Мериде обыграла румынку Жаклин Кристьян со счетом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. На счету 27-летней испанки 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале турнира Бадоса встретится с австралийкой Дарьей Сэвилл.

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Паула Бадоса (Испания, 2) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:2, 6:1

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