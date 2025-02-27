Бадоса обыграла Кристьян и вышла в четвертьфинал турнира в Мериде
Испанская теннисистка Паула Бадоса во втором круге турнира в Мериде обыграла румынку Жаклин Кристьян со счетом 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. На счету 27-летней испанки 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале турнира Бадоса встретится с австралийкой Дарьей Сэвилл.
Мерида (Мексика)
Турнир WTA Merida Open Akron
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Паула Бадоса (Испания, 2) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:2, 6:1
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