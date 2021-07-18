Крейчикова завоевала чемпионский титул на турнире в Праге

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в финале соревнований Livesport Prague Open одолела свою соотечественницу Терезу Мартинцову — 6:2, 6:0.

За 1 час 5 минут матча Барбора сделала один эйс и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Тереза не совершила эйсов или брейков, допустив одну двойную ошибку.

Это третий титул Крейчиковой в сезоне и в карьере.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2021

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — Тереза Мартинцова (Чехия, 8) — 6:2, 6:0