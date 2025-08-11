Свитолина уступила Крейчиковой во втором круге турнира в Цинциннати
Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге турнира в Цинциннати уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:2, 4:6, 3:6.
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. На счету 30-летней украинки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В третьем круге Крейчикова встретится с американкой Ивой Йович.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Барбора Крейчикова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 10) — 2:6, 6:4, 6:3
