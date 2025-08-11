Свитолина уступила Крейчиковой во втором круге турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге турнира в Цинциннати уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:2, 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. На счету 30-летней украинки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В третьем круге Крейчикова встретится с американкой Ивой Йович.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Барбора Крейчикова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 10) — 2:6, 6:4, 6:3