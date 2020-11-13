Крейчикова обыграла Соснович в четвертьфинале турнира в Линце
17:50
Чешка Барбара Крейчикова в 1/4 финала турнира в Линце в двух сетах обыграла белоруску Александру Соснович — 6:3, 6:1. Матч длился час и семь минут. В полуфинале соперницей Крейчиковой станет победитель в паре Арина Соболенко (Белоруссия) — Осеан Доден (Франция).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 202 250 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Барбора Крейчикова (Чехия) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:3, 6:1