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Крейчикова обыграла Соснович в четвертьфинале турнира в Линце

17:50

Чешка Барбара Крейчикова в 1/4 финала турнира в Линце в двух сетах обыграла белоруску Александру Соснович — 6:3, 6:1. Матч длился час и семь минут. В полуфинале соперницей Крейчиковой станет победитель в паре Арина Соболенко (Белоруссия) — Осеан Доден (Франция).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 202 250 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал
Барбора Крейчикова (Чехия) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:3, 6:1

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