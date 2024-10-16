Крейчикова и Чжэн Циньвэнь отобрались на Итоговый турнир WTA

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова и Чжэн Циньвэнь из Китая примут участие в Итоговом турнире WTA.

Также на Итоговый турнир квалифицировались полька Ига Свентек, белоруска Арина Соболенко, американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, итальянка Ясмин Паолини и Елена Рыбакина из Казахстана. В чемпионской гонке WTA они преодолели квалификационный норматив 4600 баллов.

Итоговый турнир WTA пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде. В прошлом году победительницей стала Свентек, обыгравшая в финале Джессику Пегулу.