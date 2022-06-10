Кравчук и Схурс прошли в полуфинал парного турнира в Хертогенбосе благодаря отказу Калинской и Макнелли
Дезайри Кравчук из США и Деми Схурс из Нидерландов вышли в полуфинал парного турнира в Хертогенбосе.
Они прошли в полуфинал благодаря отказу россиянки Анны Калинской и Кэтрин Макнелли.
В следующем раунде Кравчук и Схурс сыграют с Эллен Перес и Тамарой Зиданшек (Австралия/Словения).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Четвертьфинал
Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 2) — Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США) — 0:0 отказ 2-й пары
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