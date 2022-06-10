Кравчук и Схурс прошли в полуфинал парного турнира в Хертогенбосе благодаря отказу Калинской и Макнелли

Дезайри Кравчук из США и Деми Схурс из Нидерландов вышли в полуфинал парного турнира в Хертогенбосе.

Они прошли в полуфинал благодаря отказу россиянки Анны Калинской и Кэтрин Макнелли.

В следующем раунде Кравчук и Схурс сыграют с Эллен Перес и Тамарой Зиданшек (Австралия/Словения).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 2) — Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США) — 0:0 отказ 2-й пары