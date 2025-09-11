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11 сентября 2025, 02:36

Козырева и Шиманович вышли в 1/4 финала турнира в Гвадалахаре в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент

Россиянка Мария Козырева в паре с белоруской Ириной Шиманович одержали победу над румынкой Моникой Никулеску и колумбийкой Камилой Осорио в первом круге турнира в Гвадалахаре.

Матч длился 1 час 4 минуты. Российско-белоруская пара подала 3 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц — 0 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 4).

В четвертьфинале Козырева и Шиманович сыграют против россиянки Ирины Хромачевой и американки Николь Меличар.

Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг

Мария Козырева/Ирина Шиманович (Россия/Белоруссия) — Моника Никулеску/Камила Осорио (Румыния/Колумбия) — 6:2, 6:3

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