Козлова, Линетт и Голубич — в 1/4 финала турнира в Наньчане
13:19
Украинка Катерина Козлова во втором круге турнира в Наньчане (Китай) победила словенку Далилу Якупович — 6:2, 6:2. Также в четвертьфинал вышли Магда Линетт из Польши и Виктория Голубич из Швейцарии.
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Катерина Козлова (Украина, 7) — Далила Якупович (Словения) — 6:2, 6:2
Виктория Голубич (Швейцария, 6) — Лара Арруабаррена (Испания) — 1:6, 6:0, 6:3
Магда Линетт (Польша, 3) — Лю Фанчжоу (Китай, WC) — 6:2, 6:3
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