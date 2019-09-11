Украинка Катерина Козлова во втором круге турнира в Наньчане (Китай) победила словенку Далилу Якупович — 6:2, 6:2. Также в четвертьфинал вышли Магда Линетт из Польши и Виктория Голубич из Швейцарии.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Катерина Козлова (Украина, 7) — Далила Якупович (Словения) — 6:2, 6:2

Виктория Голубич (Швейцария, 6) — Лара Арруабаррена (Испания) — 1:6, 6:0, 6:3

Магда Линетт (Польша, 3) — Лю Фанчжоу (Китай, WC) — 6:2, 6:3