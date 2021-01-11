Костюк вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, проиграв первый сет 0:6
15:10
Украинская теннисистка Марта Костюк в 1/4 финала турнира в Абу-Даби обыграла испанку Сару Соррибес Тормо — 0:6, 6:1, 6:4. Матч длился час и 57 минут.
В заключительном четвертьфинале дня россиянка Вероника Кудерметова сыграет против второй «сеяной» украинки Элины Свитолиной. Ориентировочное время начала встречи — 15.30 (мск).
Вторую пару полуфиналисток составили белоруска Арина Соболенко и греческая теннисистка Мария Саккари.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Марта Костюк (Украина) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 0:6, 6:1, 6:4
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