Костюк обыграла Коллинз и вышла в финал турнира в Остине

Украинская теннисистка Марта Костюк в полуфинале турнира в Остине обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. На счету 20-летней украинки 4 подачи навылет и 7 двойных ошибок, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 7. У 29-летней американки 2 эйса и одна ошибка на второй подаче, а также один реализованный брейк-пойнт.

В финале турнира Костюк встретится с победительницей матча Варвара Грачева (Россия) — Кэти Волынец (США). Для украинки это первый финал турнира WTA.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Марта Костюк (Украина, 8) — Дэниэлл Коллинз (США, 4) — 6:4, 6:3